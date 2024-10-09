Преподавателя вуза Харькова могут посадить: ее подозревают в работе на РФ
Дело 50-летней преподавателя одного из харьковских вузов, подозреваемую в сотрудничестве с российской спецслужбой, передали в суд. Ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
«Преподаватель одного из харьковских университетов в июне через Telegram была привлечена к сотрудничеству российской спецслужбой. Женщина обходила Харьков и выискивала места расположения украинских военных и техники. Указанную информацию она направляла в анонимный чат своему российскому куратору. Преподаватель обозначала координаты на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следствие выяснило, что эти данные были необходимы россиянам для прицельных ударов по Харькову ракетами и КАБами.
Фигурантке инкриминируют распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Ее будут судить в Киевском райсуде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 50-летней преподавателя одного из харьковских вузов, подозреваемую в сотрудничестве с российской спецслужбой, передали в суд. Ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.".