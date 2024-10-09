Викладачку вишу Харкова можуть відправити у тюрму: підозрюють у роботі на РФ
Справу 50-річної викладачки одного з харківських вишів, яку підозрюють у співпраці з російською спецслужбою, передали до суду. Їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.
«Викладачка одного з харківських університетів у червні через телеграм була залучена до співпраці російською спецслужбою. Жінка обходила Харків та вишукувала місця розташування українських військових та техніки. Вказану інформацію вона направляла в анонімний чат своєму російському куратору. Викладачка позначала координати на гугл-мапах і додавала до них текстовий опис», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідство з’ясувало, що ці дані були необхідні росіянам для прицільних ударів по Харкову ракетами та КАБами.
Фігурантці інкримінують поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Її судитимуть в Київському райсуді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 50-річної викладачки одного з харківських вишів, яку підозрюють у співпраці з російською спецслужбою, передали до суду. Їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.".