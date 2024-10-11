«Это произойдет так или иначе»: Ахиллес о наступлении РФ на севере Харьковщины

Возможное новое наступление РФ на севере Харьковщины прокомментировал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона.

По мнению Федоренко, новое наступление на Харьковщине будет – оккупанты не отказались от первоначальных планов захватить всю область. Однако теперь ВСУ подготовлены к любому развитию событий – в этом помогла операция в Курске.

«Курская наступательная операция дала возможность перетащить часть резервов противника, которые должны быть привлечены к выполнению задач именно на этих отрезках. И именно Силы обороны имели дополнительную возможность приготовиться к потенциальной эскалации, которая будет со стороны врага. Мы понимаем, что это произойдет так или иначе, у противника никто не отменял задачу проводить штурмовые действия, пытаться продвинуться к административным границам города Харькова и оккупировать в полной мере Волчанск. Удастся ли это сделать в краткосрочной или долгосрочной перспективе? По моему убеждению – нет», – отметил Федоренко.

На данный момент враг продолжает атаковать наши позиции. По словам Федоренко, в районе Глубокого пока что – безуспешно, в Волчанске ситуация сложная.

«Противник пытается на разных отрезках, как в Глубоком, так и в Волчанске действовать комбинированными тактиками: сначала применяет бронированную технику, потом – наращивает свои легкоманевренные способности – двухколесные мотоциклы, баги. Где-то затягивается штурмовыми группами», – добавил командир «Ахиллеса».

Тем временем враг наступает и на Купянском направлении. Ради успехов на этом участке фронта оккупанты готовы терять большое количество живой силы, нести значительные потери, акцентировал Федоренко.