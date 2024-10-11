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“Це станеться так чи інакше”: Ахіллес про наступ РФ на півночі Харківщини

Україна 09:42   11.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Це станеться так чи інакше”: Ахіллес про наступ РФ на півночі Харківщини

 Можливий новий наступ РФ на півночі Харківщини прокоментував командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону.

На думку Федоренка, новий наступ на Харківщині буде – окупанти не відмовилися від початкових планів захопити всю область. Однак тепер ЗСУ підготовлені до будь-якого розвитку подій – у цьому допомогла операція в Курську.

“Курська наступальна операція дала можливість перетягнути частину резервів противника, які мають бути залучені до виконання завдань саме на цих відрізках. І саме Сили оборони мали додаткову можливість приготуватися до потенційної ескалації, яка буде з боку ворога. Ми розуміємо, що це станеться так чи інакше, у противника ніхто не скасовував завдання проводити штурмові дії, намагатися просунутися до адміністративних кордонів міста Харкова та окупувати повною мірою Вовчанськ. Чи вдасться це зробити в короткостроковій, чи в довгостроковій перспективі? За моїм переконанням – ні”, – сказав Федоренко.

Наразі ворог продовжує атакувати наші позиції. За словами Федоренка, у районі Глибокого поки що – безрезультатно, у Вовчанську ситуація складна.

“Противник намагається на різних відрізках, як у Глибокому, так і у Вовчанську діяти комбінованими тактиками: спочатку застосовує броньовану техніку, потім – нарощує свої легкоманеврові здібності – двоколісні мотоцикли, багі. Десь затягується штурмовими групами”, – додав командир “Ахіллесу”.

Тим часом ворог наступає також і на Куп’янському напрямку. Заради успіхів на цій ділянці фронту окупанти готові втрачати велику кількість живої сили, зазнавати значних втрат, акцентував Федоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 09:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливий новий наступ РФ на півночі Харківщини прокоментував командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону.".