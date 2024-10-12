Россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто в Купянске: двое пострадавших

В городе Купянск Харьковской области FPV-дрон в очередной раз атаковал гражданский автомобиль — пострадали два человека.

Событие произошло около 13:15 12 октября. Попадание зафиксировали у машины, информируют в областной прокуратуре.

52-летний водитель испытал острую реакцию на стресс. 77-летняя пассажирка ранена.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).