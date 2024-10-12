Россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто в Купянске: двое пострадавших
В городе Купянск Харьковской области FPV-дрон в очередной раз атаковал гражданский автомобиль — пострадали два человека.
Событие произошло около 13:15 12 октября. Попадание зафиксировали у машины, информируют в областной прокуратуре.
52-летний водитель испытал острую реакцию на стресс. 77-летняя пассажирка ранена.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, купянск, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 15:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск Харьковской области FPV-дрон в очередной раз атаковал гражданский автомобиль — пострадали два человека.".