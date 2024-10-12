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Россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто в Купянске: двое пострадавших

Происшествия 15:30   12.10.2024
Елена Нагорная
Россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто в Купянске: двое пострадавших

В городе Купянск Харьковской области FPV-дрон в очередной раз атаковал гражданский автомобиль — пострадали два человека.

Событие произошло около 13:15 12 октября. Попадание зафиксировали у машины, информируют в областной прокуратуре.

52-летний водитель испытал острую реакцию на стресс. 77-летняя пассажирка ранена.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск Харьковской области FPV-дрон в очередной раз атаковал гражданский автомобиль — пострадали два человека.".