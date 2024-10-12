Росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Куп’янську: двоє постраждалих
У місті Куп’янськ Харківської області FPV-дрон вкотре атакував цивільний автомобіль – постраждали двоє людей.
Подія сталася близько 13:15 12 жовтня. Влучання зафіксували біля машини, інформують в обласній прокуратурі.
52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. 77-річна пасажирка поранена.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, куп'янск, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 15:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області FPV-дрон вкотре атакував цивільний автомобіль – постраждали двоє людей.".