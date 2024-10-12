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Росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Куп’янську: двоє постраждалих

Події 15:30   12.10.2024
Олена Нагорна
Росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Куп’янську: двоє постраждалих

У місті Куп’янськ Харківської області FPV-дрон вкотре атакував цивільний автомобіль – постраждали двоє людей.

Подія сталася близько 13:15 12 жовтня. Влучання зафіксували біля машини, інформують в обласній прокуратурі.

52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. 77-річна пасажирка поранена.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області FPV-дрон вкотре атакував цивільний автомобіль – постраждали двоє людей.".