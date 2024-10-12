Live
  • Сб 12.10.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Враг пытался подвезти «Сонцепек» для наступления у Волчанска — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 13:01   12.10.2024
Елена Нагорная
Враг пытался подвезти «Сонцепек» для наступления у Волчанска — ОТГВ «Харьков» Фото: 127-я бригада ТрО Харькова

Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщила ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:00.

Недалеко от села Липцы враг ночью с помощью БпЛА осуществил дистанционное минирование территории противопехотными минами.

Утром россияне попытались выдвинуть из района города Шебекино Белгородской области ТОС-1А «Солнцепек», вероятно, в рамках подготовки к возобновлению наступления в районе Волчанска. Для поражения системы Силы обороны применили расчет FPV, результаты этой работы уточняются.

В Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения ударов по позициям защитников, восстанавливал боеспособность подразделений и пополнял боекомплект минометных расчетов 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Также отмечена эвакуация санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса оккупантов.

С целью выполнения специальных огневых задач в районе села Старица Волчанской громады оккупанты дополнительно привлекли четыре снайперские пары.

За прошедшие сутки был один бой в районе Волчанска. Оккупанты нанесли авиаудар КАБом, 44 удара дронами-камикадзе и осуществили 433 обстрела позиций защитников.

За минувшие сутки враг потерял 88 солдат — 33 убитыми и 55 ранеными. Были уничтожены и повреждены 103 единицы вооружения и военной техники: восемь артсистем, танк, ББМ, 36 автомобилей, семь единиц спецтехники, 49 БпЛА и противотанковое средство. Также уничтожены 88 укрытий личного состава, место хранения боеприпасов и две стартовые позиции для запуска БпЛА.

Читайте также: Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки было 23 атаки

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
Бизнесмен потерял $10 млн от обстрела предприятия позавчера — Синегубов
11.10.2024, 18:54
Новости Харькова — главное за 12.10: «прилеты», активизация РФ на Купянщине
Новости Харькова — главное за 12.10: «прилеты», активизация РФ на Купянщине
12.10.2024, 13:52
В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков»
В районе Глубокого россияне готовятся к штурмам ВСУ – ОТГВ «Харьков»
11.10.2024, 11:22
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
12.10.2024, 06:00
Опубликованы фото последствий «прилета» КАБа под Харьковом вечером в пятницу
Опубликованы фото последствий «прилета» КАБа под Харьковом вечером в пятницу
12.10.2024, 10:47
Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине
Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине
12.10.2024, 13:28

Новости по теме:

16:52
Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются
08:19
Генштаб: за минувшие сутки на Харьковщине было 19 боев, враг бил из авиации
16:35
Два боя продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00
08:22
Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро
16:07
РФ массированно атаковала на Харьковщине – Синегубов передал слова воинов

Вы читали новость: «Враг пытался подвезти «Сонцепек» для наступления у Волчанска — ОТГВ «Харьков»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщила ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:00.".