Враг пытался подвезти «Сонцепек» для наступления у Волчанска — ОТГВ «Харьков»

Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщила ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:00.

Недалеко от села Липцы враг ночью с помощью БпЛА осуществил дистанционное минирование территории противопехотными минами.

Утром россияне попытались выдвинуть из района города Шебекино Белгородской области ТОС-1А «Солнцепек», вероятно, в рамках подготовки к возобновлению наступления в районе Волчанска. Для поражения системы Силы обороны применили расчет FPV, результаты этой работы уточняются.

В Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения ударов по позициям защитников, восстанавливал боеспособность подразделений и пополнял боекомплект минометных расчетов 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Также отмечена эвакуация санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса оккупантов.

С целью выполнения специальных огневых задач в районе села Старица Волчанской громады оккупанты дополнительно привлекли четыре снайперские пары.

За прошедшие сутки был один бой в районе Волчанска. Оккупанты нанесли авиаудар КАБом, 44 удара дронами-камикадзе и осуществили 433 обстрела позиций защитников.

За минувшие сутки враг потерял 88 солдат — 33 убитыми и 55 ранеными. Были уничтожены и повреждены 103 единицы вооружения и военной техники: восемь артсистем, танк, ББМ, 36 автомобилей, семь единиц спецтехники, 49 БпЛА и противотанковое средство. Также уничтожены 88 укрытий личного состава, место хранения боеприпасов и две стартовые позиции для запуска БпЛА.