Ворог намагався підвезти ТОС-1А для наступу біля Вовчанська – ОТУВ «Харків»

Оперативна обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною, повідомило ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:00.

Неподалік села Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.

Зранку росіяни спробували висунути з району міста Шебекіно Бєлгородської області ТОС-1А «Солнцепек», імовірно, в межах підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. Для ураження системи Сили оборони застосували розрахунок FPV, результати цієї роботи уточнюються.

У Вовчанську протягом ночі супротивник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та завдання ударів по позиціях захисників, відновлював боєздатність підрозділів та поповнював боєкомплект мінометних розрахунків 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Також відмічена евакуація санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу окупантів.

З метою виконання спеціальних вогневих завдань у районі села Стариця Вовчанської громади окупанти додатково залучили чотири снайперські пари.

Протягом минулої доби був один бій у районі Вовчанська. Окупанти завдали авіаудару КАБом, 44 удари дронами-камікадзе та здійснили 433 обстріли позицій захисників.

За минулу добу ворог втратив 88 солдатів – 33 вбитими та 55 пораненими. Були знищені та пошкоджені 103 одиниці озброєння та військової техніки: вісім артсистем, танк, ББМ, 36 автомобілів, сім одиниць спецтехніки, 49 БпЛА та протитанковий засіб. Також знищені 88 укриттів особового складу, місце зберігання боєприпасів та дві стартові позиції для запуску БпЛА.