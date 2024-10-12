Ворог намагався підвезти ТОС-1А для наступу біля Вовчанська – ОТУВ «Харків»
Оперативна обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною, повідомило ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:00.
Неподалік села Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.
Зранку росіяни спробували висунути з району міста Шебекіно Бєлгородської області ТОС-1А «Солнцепек», імовірно, в межах підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. Для ураження системи Сили оборони застосували розрахунок FPV, результати цієї роботи уточнюються.
У Вовчанську протягом ночі супротивник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та завдання ударів по позиціях захисників, відновлював боєздатність підрозділів та поповнював боєкомплект мінометних розрахунків 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Також відмічена евакуація санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу окупантів.
З метою виконання спеціальних вогневих завдань у районі села Стариця Вовчанської громади окупанти додатково залучили чотири снайперські пари.
Протягом минулої доби був один бій у районі Вовчанська. Окупанти завдали авіаудару КАБом, 44 удари дронами-камікадзе та здійснили 433 обстріли позицій захисників.
За минулу добу ворог втратив 88 солдатів – 33 вбитими та 55 пораненими. Були знищені та пошкоджені 103 одиниці озброєння та військової техніки: вісім артсистем, танк, ББМ, 36 автомобілів, сім одиниць спецтехніки, 49 БпЛА та протитанковий засіб. Також знищені 88 укриттів особового складу, місце зберігання боєприпасів та дві стартові позиції для запуску БпЛА.
Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, обстріли, ОТГВ "Харьков";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог намагався підвезти ТОС-1А для наступу біля Вовчанська – ОТУВ «Харків»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 13:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною, повідомило ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:00.".