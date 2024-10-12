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Ворог намагався підвезти ТОС-1А для наступу біля Вовчанська – ОТУВ «Харків»

Події 13:01   12.10.2024
Олена Нагорна
Ворог намагався підвезти ТОС-1А для наступу біля Вовчанська – ОТУВ «Харків» Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова

Оперативна обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною, повідомило ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:00.

Неподалік села Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.

Зранку росіяни спробували висунути з району міста Шебекіно Бєлгородської області ТОС-1А «Солнцепек», імовірно, в межах підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. Для ураження системи Сили оборони застосували розрахунок FPV, результати цієї роботи уточнюються.

У Вовчанську протягом ночі супротивник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та завдання ударів по позиціях захисників, відновлював боєздатність підрозділів та поповнював боєкомплект мінометних розрахунків 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Також відмічена евакуація санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу окупантів.

З метою виконання спеціальних вогневих завдань у районі села Стариця Вовчанської громади окупанти додатково залучили чотири снайперські пари.

Протягом минулої доби був один бій у районі Вовчанська. Окупанти завдали авіаудару КАБом, 44 удари дронами-камікадзе та здійснили 433 обстріли позицій захисників.

За минулу добу ворог втратив 88 солдатів – 33 вбитими та 55 пораненими. Були знищені та пошкоджені 103 одиниці озброєння та військової техніки: вісім артсистем, танк, ББМ, 36 автомобілів, сім одиниць спецтехніки, 49 БпЛА та протитанковий засіб. Також знищені 88 укриттів особового складу, місце зберігання боєприпасів та дві стартові позиції для запуску БпЛА.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною, повідомило ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:00.".