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Новости Харькова – главное за 13.10: штурмы на Купянском направлении

Происшествия 08:48   13.10.2024
Оксана Якушко
Новости Харькова – главное за 13.10: штурмы на Купянском направлении Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

23 штурма были Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов.

Силы обороны отражали штурмы россиян возле Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Новоселовки Степной, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".