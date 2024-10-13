Новости Харькова – главное за 13.10: штурмы на Купянском направлении
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
23 штурма были Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов.
Силы обороны отражали штурмы россиян возле Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Новоселовки Степной, Песчаного, Вишневого и Лозовой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянское направление, новости, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".