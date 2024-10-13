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Новини Харкова – головне за 13.10: штурми на Куп’янському напрямку

Події 08:48   13.10.2024
Оксана Якушко
Новини Харкова – головне за 13.10: штурми на Куп’янському напрямку

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

23 штурми були Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів.

Сили оборони відбивали штурми росіян біля Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".