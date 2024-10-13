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Россияне продвигаются на юг от Купянска на Харьковщине – ISW

Происшествия 08:15   13.10.2024
Оксана Якушко
Россияне продвигаются на юг от Купянска на Харьковщине – ISW Фото: ISW

Россияне недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска, к югу от Степной Новоселовки на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 11 и 12 октября.

Об этом говорят геолокационные кадры.

Оккупанты продолжили наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки; к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки, Новоосиново, Кругляковки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного.

А также к западу от Сватово на Луганщине в районе Мясожаровки и Вишневого; к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового и Катериновки; и западнее Кременной в районе Тернов, Заречного и Торского.

Читайте также: Линия фронта без изменений — ISW не подтверждает продвижение РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).".