Россияне продвигаются на юг от Купянска на Харьковщине – ISW
Россияне недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска, к югу от Степной Новоселовки на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 11 и 12 октября.
Об этом говорят геолокационные кадры.
Оккупанты продолжили наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки; к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки, Новоосиново, Кругляковки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного.
А также к западу от Сватово на Луганщине в районе Мясожаровки и Вишневого; к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового и Катериновки; и западнее Кременной в районе Тернов, Заречного и Торского.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, наступ, наступление, россияне, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).".