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Росіяни просуваються на південь від Куп’янська на Харківщині – ISW

Події 08:15   13.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни просуваються на південь від Куп’янська на Харківщині – ISW

Росіяни нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська, на південь від Степової Новоселівки на тлі наступальних операцій, що продовжуються, уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 11 і 12 жовтня.

Про це говорять геолокаційні кадри.

Окупанти продовжили наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та Кучерівки; на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки, Новоосиново, Кругляківки, Колесниківки, Лозової та Піщаного.

А також на захід від Сватового на Луганщині в районі М’ясожарівки та Вишневого; на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового та Катеринівки; та на захід від Кремінної в районі Тернів, Зарічного та Торського.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".