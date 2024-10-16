«Начинаются бои со штурмовыми подразделениями»: Коваленко об продвижении РФ

Об успехах и планах РФ на Купянском направлении проинформировал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Что касается Песчаного и попыток россиян прорваться к левому берегу реки Оскол, то они фактически находятся в пределах Колесниковки и Кругляковки. Начинаются бои со штурмовыми подразделениями, которые российские оккупанты пытаются отправлять на прорыв к левому берегу и закреплению на левом берегу реки Оскол. Как вся эта ситуация в дальнейшем будет влиять на Купянское направление, я тоже рассказывал. Но какого-нибудь оптимизма в случае, если им удастся это сделать, я не буду излучать. Действительно, ситуация сложная», – резюмировал Коваленко.

Почему ВСУ не смогли ранее остановить наступление россиян и предотвратить наступление к Купянску – пока остается под вопросом, добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua