“Починаються бої зі штурмовими підрозділами”: Коваленко про просування РФ
Про успіхи та плани РФ на Куп’янському напрямку поінформував на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
“Щодо Піщаного та спроб росіян прорватися до лівого берега річки Оскіл, то вони вже фактично знаходяться в межах Колісниківки та Кругляківки. Розпочинаються бої зі штурмовими підрозділами, які російські окупанти намагаються відправляти на прорив до лівого берега та закріплення на лівому березі річки Оскіл. Як уся ця ситуація надалі буде впливати на Купʼянський напрямок, я також розповідав. Але якогось оптимізму в разі, якщо їм вдасться це зробити, я не буду випромінювати. Дійсно, ситуація складна”, – резюмував Коваленко.
Чому ЗСУ не змогли раніше зупинити наступ росіян і запобігти наступу до Куп’янська – поки що залишається під питанням, додав аналітик.
Відео: Oboz.ua
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: коваленко, куп'янск, обозреватель;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 08:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи та плани РФ на Куп’янському напрямку поінформував на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".