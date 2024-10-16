Наводил ракеты и дроны по Харькову — СБУ поймала шпиона РФ
СБУ задержала в Харькове еще одного агента ФСБ РФ – 33-летний строитель корректировал удары россиян по украинским военным, обороняющим город.
Под угрозой ударов были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в Харькове и области.
Для наведения российских ракет в обход ПВО агент пытался выявить и передать оккупантам локации ЗРК и радиолокационных станций ВСУ.
Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность, где скрыто снимал расположение потенциальных целей.
Полученные сведения он в мессенджере посылал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.
Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак РФ в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных «прилетов», а затем проводил там доразведку.
Сотрудники СБУ задержали агента, когда он выполнял новую задачу ФСБ. На месте происшествия у него изъяли мобильный телефон с поличным.
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: корректировщик, рф, СБУ, фсб, Харьков, шпион;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 22:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала в Харькове еще одного агента ФСБ РФ – 33-летний строитель корректировал удары россиян по украинским военным, обороняющим город.".