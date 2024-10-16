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Наводил ракеты и дроны по Харькову — СБУ поймала шпиона РФ

Происшествия 22:40   16.10.2024
Оксана Якушко
Наводил ракеты и дроны по Харькову — СБУ поймала шпиона РФ

СБУ задержала в Харькове еще одного агента ФСБ РФ – 33-летний строитель корректировал удары россиян по украинским военным, обороняющим город.

Под угрозой ударов были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в Харькове и области.
Для наведения российских ракет в обход ПВО агент пытался выявить и передать оккупантам локации ЗРК и радиолокационных станций ВСУ.

Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность, где скрыто снимал расположение потенциальных целей.

Полученные сведения он в мессенджере посылал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.

Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак РФ в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных «прилетов», а затем проводил там доразведку.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он выполнял новую задачу ФСБ. На месте происшествия у него изъяли мобильный телефон с поличным.

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала в Харькове еще одного агента ФСБ РФ – 33-летний строитель корректировал удары россиян по украинским военным, обороняющим город.".