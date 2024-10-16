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Наводив ракети та дрони по Харкову — СБУ спіймала шпигуна РФ

Події 22:40   16.10.2024
Оксана Якушко
Наводив ракети та дрони по Харкову — СБУ спіймала шпигуна РФ

СБУ затримала в Харкові ще одного агента ФСБ РФ – 33-річний будівельник коригував удари росіян по українських військових, які обороняють місто.

Під загрозою ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки у Харкові та в області.

Для наведення російських ракет в «обхід» ППО агент намагався виявити і передати окупантам локації ЗРК і радіолокаційних станцій ЗСУ.

Щоб встановити координати військових об’єктів, зрадник обходив місцевість, де приховано фільмував розташування потенційних цілей.

Отримані відомості він у месенджері надсилав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

Додатково зловмисник відслідковував наслідки повітряних атак РФ на Харків. Для цього він отримував від фсб координати можливих «прильотів», а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він виконував нове завдання ФСБ. На місці події у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 22:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала в Харкові ще одного агента ФСБ РФ – 33-річний будівельник коригував удари росіян по українських військових, які обороняють місто.".