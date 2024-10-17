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Горело с 1 октября: ГСЧС потушила пожар на очистных сооружениях Харькова

Происшествия 08:46   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Горело с 1 октября: ГСЧС потушила пожар на очистных сооружениях Харькова

О пожарах и последствиях возгораний сообщили утром 17 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки в регионе возникло пять пожаров. Возгораний из-за обстрелов не зафиксировали, уточнили спасатели. И отметили, что наконец смогли ликвидировать пожар на территории очистных сооружений в Харькове.

«В 15:10 ликвидирован пожар сухостоя на территории городских очистных сооружений в Основянском районе г. Харьков, который длился с 1 октября. Его площадь составляла 39 га. К ликвидации огня в пиковый период были привлечены 22 единицы техники и 122 спасателя ГСЧС, а также коммунальная техника», – написали в ГСЧС.

Кроме того, в течение суток спасатели изъяли и обезвредили 90 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах и последствиях возгораний сообщили утром 17 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".