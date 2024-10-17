Горело с 1 октября: ГСЧС потушила пожар на очистных сооружениях Харькова
О пожарах и последствиях возгораний сообщили утром 17 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за сутки в регионе возникло пять пожаров. Возгораний из-за обстрелов не зафиксировали, уточнили спасатели. И отметили, что наконец смогли ликвидировать пожар на территории очистных сооружений в Харькове.
«В 15:10 ликвидирован пожар сухостоя на территории городских очистных сооружений в Основянском районе г. Харьков, который длился с 1 октября. Его площадь составляла 39 га. К ликвидации огня в пиковый период были привлечены 22 единицы техники и 122 спасателя ГСЧС, а также коммунальная техника», – написали в ГСЧС.
Кроме того, в течение суток спасатели изъяли и обезвредили 90 единиц взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 08:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах и последствиях возгораний сообщили утром 17 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".