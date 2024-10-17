Горіло з 1 жовтня: ДСНС загасили пожежу на очисних спорудах Харкова

Про пожежі та наслідки загорянь повідомили вранці 17 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу в регіоні виникло п’ять пожеж. Займань через обстріли не зафіксували, уточнили рятувальники. І зазначили, що нарешті змогли ліквідувати пожежу на території очисних споруд у Харкові.

“О 15:10 ліквідована пожежа сухостою на території міських очисних споруд в Основ’янському районі м. Харкова, яка тривала з 1 жовтня. Її площа складала 39 га. До ліквідації вогню у піковий період було залучено 22 одиниці техніки та 122 рятувальники ДСНС, а також комунальна техніка.”, – написали у ДСНС.

Крім того, протягом доби рятувальники вилучили та знешкодили 90 одиниць вибухонебезпечних предметів.