Генштаб: семь раз РФ наступала на севере Харьковщины, на Купянщине – 19 боев
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 октября сообщил, что за сутки в Харьковской области было 26 боев. Также враг бил по региону из авиации.
На Харьковском направлении россияне семь раз безуспешно пытались наступать вблизи Волчанска и Старицы. На Купянском – враг атаковал 19 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды», – уточнили в ГШ.
Также РФ сбросила авиабомбы на Писаревку и Старый Салтов.
Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянск, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 октября сообщил, что за сутки в Харьковской области было 26 боев. Также враг бил по региону из авиации.".