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Генштаб: семь раз РФ наступала на севере Харьковщины, на Купянщине – 19 боев

Украина 08:11   18.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: семь раз РФ наступала на севере Харьковщины, на Купянщине – 19 боев Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 октября сообщил, что за сутки в Харьковской области было 26 боев. Также враг бил по региону из авиации.

На Харьковском направлении россияне семь раз безуспешно пытались наступать вблизи Волчанска и Старицы. На Купянском – враг атаковал 19 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды», – уточнили в ГШ.

Также РФ сбросила авиабомбы на Писаревку и Старый Салтов.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 октября сообщил, что за сутки в Харьковской области было 26 боев. Также враг бил по региону из авиации.".