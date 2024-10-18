Генштаб: сім разів РФ наступала на півночі Харківщини, на Куп’янщині – 19 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня повідомив, що за добу в Харківській області було 26 боїв. Також ворог бив по регіону з авіації.
На Харківському напрямку росіяни сім разів марно намагалися наступати поблизу Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – ворог атакував 19 разів.
“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії”, – уточнили в ГШ.
Також РФ скинула авіабомби на Писарівку та Старий Салтів.
Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: атаки, генштаб, куп'янск, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня повідомив, що за добу в Харківській області було 26 боїв. Також ворог бив по регіону з авіації.".