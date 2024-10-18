Генштаб: сім разів РФ наступала на півночі Харківщини, на Куп’янщині – 19 боїв

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня повідомив, що за добу в Харківській області було 26 боїв. Також ворог бив по регіону з авіації.

На Харківському напрямку росіяни сім разів марно намагалися наступати поблизу Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – ворог атакував 19 разів.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії”, – уточнили в ГШ.

Також РФ скинула авіабомби на Писарівку та Старий Салтів.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ворога.