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Генштаб: сім разів РФ наступала на півночі Харківщини, на Куп’янщині – 19 боїв

Україна 08:11   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: сім разів РФ наступала на півночі Харківщини, на Куп’янщині – 19 боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня повідомив, що за добу в Харківській області було 26 боїв. Також ворог бив по регіону з авіації.

На Харківському напрямку росіяни сім разів марно намагалися наступати поблизу Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – ворог атакував 19 разів.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії”, – уточнили в ГШ.

Також РФ скинула авіабомби на Писарівку та Старий Салтів.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Генштаб: сім разів РФ наступала на півночі Харківщини, на Куп’янщині – 19 боїв»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня повідомив, що за добу в Харківській області було 26 боїв. Також ворог бив по регіону з авіації.".