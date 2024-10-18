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Ночью враг ударил БПЛА по Богодуховскому району, возник пожар – Синегубов

Происшествия 08:33   18.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью враг ударил БПЛА по Богодуховскому району, возник пожар – Синегубов Скриншот

О разрушениях и пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток из-за вражеских обстрелов проинформировал утром 18 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 02:13 «прилетело» в районе в села Щербаки Богодуховского района. На трассе Харьков-Богодухов-Ахтырка упал вражеский БПЛА «Ланцет», горела машина, уточнил Синегубов.

В поселке городского типа Васищево вследствие подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете погиб 44-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА.

А накануне, в 11:30, враг выпустил КАБы по Чугуевскому району. Вследствие удара в селе Бугаевка поврежден ресторан.

«11:30 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Старый Салтов, мост через Северный Донец. Обстрел КАБ, попадание в воду. Информация о пострадавших не поступала», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушениях и пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток из-за вражеских обстрелов проинформировал утром 18 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".