Ночью враг ударил БПЛА по Богодуховскому району, возник пожар – Синегубов
О разрушениях и пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток из-за вражеских обстрелов проинформировал утром 18 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 02:13 «прилетело» в районе в села Щербаки Богодуховского района. На трассе Харьков-Богодухов-Ахтырка упал вражеский БПЛА «Ланцет», горела машина, уточнил Синегубов.
В поселке городского типа Васищево вследствие подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете погиб 44-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА.
А накануне, в 11:30, враг выпустил КАБы по Чугуевскому району. Вследствие удара в селе Бугаевка поврежден ресторан.
«11:30 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Старый Салтов, мост через Северный Донец. Обстрел КАБ, попадание в воду. Информация о пострадавших не поступала», – написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушениях и пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток из-за вражеских обстрелов проинформировал утром 18 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".