Вночі ворог ударив БПЛА по Богодухівському району, виникла пожежа – Синєгубов
Про руйнування та пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби через ворожі обстріли поінформував вранці 18 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 02:13 “прилетіло” біля села Щербаки Богодухівського району. На трасі Харків-Богодухів-Охтирка впав ворожий БПЛА “Ланцет”, горіла машина, уточнив Синєгубов.
У селищі міського типу Васищеве внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі загинув 44-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА.
А напередодні об 11:30 ворог випустив КАБи по Чугуївському району. Внаслідок удару в селі Бугаївка пошкоджений ресторан.
“11:30 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Старий Салтів, міст через р. Сіверський Донець. Обстріл КАБ, влучання в воду. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування та пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби через ворожі обстріли поінформував вранці 18 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".