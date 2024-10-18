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Вночі ворог ударив БПЛА по Богодухівському району, виникла пожежа – Синєгубов

Події 08:33   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі ворог ударив БПЛА по Богодухівському району, виникла пожежа – Синєгубов

Про руйнування та пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби через ворожі обстріли поінформував вранці 18 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 02:13 “прилетіло” біля села Щербаки Богодухівського району. На трасі Харків-Богодухів-Охтирка впав ворожий БПЛА “Ланцет”, горіла машина, уточнив Синєгубов.

У селищі міського типу Васищеве внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі загинув 44-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА.

А напередодні об 11:30 ворог випустив КАБи по Чугуївському району. Внаслідок удару в селі Бугаївка пошкоджений ресторан.

“11:30 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Старий Салтів, міст через р. Сіверський Донець. Обстріл КАБ, влучання в воду. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 18 жовтня: як минула ніч

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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18.10.2024, 08:33

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування та пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби через ворожі обстріли поінформував вранці 18 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".