Новини Харкова – головне за 18 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Загроза балістики, активність ворожої авіації та безпілотників: причини нічних тривог на Харківщині
Тривогу в Харкові та області включили о 01:00. Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу балістики у частині східних областей України.
Декілька годин тривога тривала через БПЛА у сусідніх областях, проте на Харківщині їх так і не зафіксували. О 04:21 пролунав відбій. І вже за десять хвилин тривогу відновили через активність ворожої тактичної авіації.
О 05:50 загроза минула. А о 06:04 тривогу ввімкнули знову, безпілотники з’явилися у сусідньому регіоні – на Полтавщині.
Відбій на Харківщині (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:46.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".