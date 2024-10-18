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Новини Харкова – головне за 18 жовтня: як минула ніч

Україна 07:06   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 18 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Загроза балістики, активність ворожої авіації та безпілотників: причини нічних тривог на Харківщині

Тривогу в Харкові та області включили о 01:00. Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу балістики у частині східних областей України. 

Декілька годин тривога тривала через БПЛА у сусідніх областях, проте на Харківщині їх так і не зафіксували. О 04:21 пролунав відбій. І вже за десять хвилин тривогу відновили через активність ворожої тактичної авіації. 

О 05:50 загроза минула. А о 06:04 тривогу ввімкнули знову, безпілотники з’явилися у сусідньому регіоні –  на Полтавщині.

Відбій на Харківщині (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:46.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".