Новини Харкова – головне за 18 жовтня: як минула ніч

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07:06

Загроза балістики, активність ворожої авіації та безпілотників: причини нічних тривог на Харківщині

Тривогу в Харкові та області включили о 01:00. Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу балістики у частині східних областей України.

Декілька годин тривога тривала через БПЛА у сусідніх областях, проте на Харківщині їх так і не зафіксували. О 04:21 пролунав відбій. І вже за десять хвилин тривогу відновили через активність ворожої тактичної авіації.

О 05:50 загроза минула. А о 06:04 тривогу ввімкнули знову, безпілотники з’явилися у сусідньому регіоні – на Полтавщині.

Відбій на Харківщині (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:46.