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Зайнявся саморобний обігрівач: на Харківщині в пожежі загинув чоловік

Події 08:48   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зайнявся саморобний обігрівач: на Харківщині в пожежі загинув чоловік

Про пожежі, що виникли за добу на Харківщині, а також – про жертви та руйнування проінформувала у ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби рятувальники виїжджали гасити пожежі 11 разів, один із них – був через ворожі обстріли регіону. Займання ліквідували в Богодухівському районі. Також у ДСНС розповіли про побутову пожежу, яка виникла напередодні після обіду.

Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла о 12:35 у приватній оселі в селищі Золочів Богодухівського району, загинув 65-річний чоловік. Загоряння трапилось внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації саморобного електрообігрівача. Площа пожежі склала 4 м кв. Вона була ліквідована підрозділом ДСНС“, – зазначили рятувальники.

Також за добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Горіло з 1 жовтня: ДСНС загасили пожежу на очисних спорудах Харкова

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли за добу на Харківщині, а також – про жертви та руйнування проінформувала у ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.".