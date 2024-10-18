Загорелся самодельный обогреватель: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина

О пожарах, которые возникли за сутки на Харьковщине, а также – о жертвах и разрушениях проинформировала в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить пожары 11 раз, один из них – был из-за вражеских обстрелов региона. Возгорание ликвидировали в Богодуховском районе. Также в ГСЧС рассказали о бытовом пожаре, который возник накануне после обеда.

«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в 12:35 возле частного дома в поселке Золочев Богодуховского района, погиб 65-летний мужчина. Возгорание произошло вследствие нарушения правил пожарной безопасности во время эксплуатации самодельного электрообогревателя. Площадь пожара составила 4 кв. Она была ликвидирована подразделением ГСЧС», – отметили спасатели.

Также за сутки пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредели 78 единиц взрывоопасных предметов.