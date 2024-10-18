Про активність ворога на Харківщині розповіли в Генштабі – інформація на 16:00

На Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 12 разів, на півночі Харківщини – один раз, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник за підтримки авіації здійснив штурм українських позицій у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували Сили оборони в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки та Лозової. П’ять боїв тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.