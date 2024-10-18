Про активність ворога на Харківщині розповіли в Генштабі – інформація на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 12 разів, на півночі Харківщини – один раз, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник за підтримки авіації здійснив штурм українських позицій у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували Сили оборони в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки та Лозової. П’ять боїв тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 17:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку військові РФ від початку доби атакували 12 разів, на півночі Харківщини – один раз, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".