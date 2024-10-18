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Об активности врага на Харьковщине рассказали в Генштабе — информация на 16:00

Происшествия 17:17   18.10.2024
Елена Нагорная
Об активности врага на Харьковщине рассказали в Генштабе — информация на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 12 раз, на севере Харьковщины — один раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил штурм украинских позиций в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степовой Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боев продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 17:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 12 раз, на севере Харьковщины — один раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".