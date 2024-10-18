Об активности врага на Харьковщине рассказали в Генштабе — информация на 16:00

На Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 12 раз, на севере Харьковщины — один раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил штурм украинских позиций в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степовой Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боев продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.