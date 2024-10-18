Об активности врага на Харьковщине рассказали в Генштабе — информация на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 12 раз, на севере Харьковщины — один раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник при поддержке авиации совершил штурм украинских позиций в районе Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степовой Новоселовки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Пять боев продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении военные РФ с начала суток атаковали 12 раз, на севере Харьковщины — один раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".