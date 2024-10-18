Чекала РФ заради великих соцвиплат: пенсіонерка отримала підозру за пропаганду

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, прихильницею РФ виявилася 64-річна мешканка села Нова Гнилиця.

Після деокупації населеного пункту жінка запевняла односельців, що росіяни повернуться. А після цього рівень життя у населеному пункті покращиться, зазначили поліцейські.

“Жінка в умовах збройного вторгнення російської федерації відкрито вела пропаганду «руского міра», висловлювала підтримку РФ, запевняла односельців, що їх Росія звільнила, України більше тут не буде. Переконувала місцевих мешканців, що з росіянами будуть кращі умови життя і в подальшому вони отримають великі соціальні виплати від держави-агресора.”, – розповіли правоохоронці.

Напередодні жінка отримала підозру у колабораційній діяльності.