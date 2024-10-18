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Чекала РФ заради великих соцвиплат: пенсіонерка отримала підозру за пропаганду

Події 11:20   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чекала РФ заради великих соцвиплат: пенсіонерка отримала підозру за пропаганду

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, прихильницею РФ виявилася 64-річна мешканка села Нова Гнилиця. 

Після деокупації населеного пункту жінка запевняла односельців, що росіяни повернуться. А після цього рівень життя у населеному пункті покращиться, зазначили поліцейські.

“Жінка в умовах збройного вторгнення російської федерації відкрито вела пропаганду «руского міра», висловлювала підтримку РФ, запевняла односельців, що їх Росія звільнила, України більше тут не буде. Переконувала місцевих мешканців, що з росіянами будуть кращі умови життя і в подальшому вони отримають великі соціальні виплати від держави-агресора.”, – розповіли правоохоронці.

Напередодні жінка отримала підозру у колабораційній діяльності.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, прихильницею РФ виявилася 64-річна мешканка села Нова Гнилиця. ".