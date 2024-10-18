Ждала РФ ради больших соцвыплат: пенсионерка получила подозрение за пропаганду

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, поклонницей РФ оказалась 64-летняя жительница села Новая Гнилица.

После деоккупации населенного пункта женщина уверяла односельчан, что россияне вернутся. А после этого уровень жизни в населенном пункте улучшится, отметили полицейские.

«Женщина в условиях вооруженного вторжения российской федерации открыто вела пропаганду «русского мира», выражала поддержку рф, уверяла односельчан, что их россия освободила, Украины больше здесь не будет. Убеждала местных жителей, что с россиянами будут лучшие условия жизни и в дальнейшем они получат большие социальные выплаты от государства-агрессора», – рассказали правоохранители.

Накануне женщина получила подозрение в колаборационной деятельности.