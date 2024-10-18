Новости Харькова – главное за 18 октября: как прошла ночь

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07:06

Угроза баллистики, активность вражеской авиации и беспилотников: причины ночных тревог на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области включили в 01:00. Воздушные силы ВСУ объявили угрозу баллистики в части восточных областей Украины.

Несколько часов тревога длилась из-за БПЛА в соседних областях, однако на Харьковщине их так и не зафиксировали. В 04:21 прозвучал отбой. И уже через десять минут тревогу возобновили из-за активности вражеской тактической авиации.

В 05:50 угроза миновала. А в 06:04 тревогу включили опять, беспилотники вновь появились в соседнем регионе – на Полтавщине.

Отбой на Харьковщине (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:46.