Новости Харькова – главное за 18 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:06
Угроза баллистики, активность вражеской авиации и беспилотников: причины ночных тревог на Харьковщине
Тревогу в Харькове и области включили в 01:00. Воздушные силы ВСУ объявили угрозу баллистики в части восточных областей Украины.
Несколько часов тревога длилась из-за БПЛА в соседних областях, однако на Харьковщине их так и не зафиксировали. В 04:21 прозвучал отбой. И уже через десять минут тревогу возобновили из-за активности вражеской тактической авиации.
В 05:50 угроза миновала. А в 06:04 тревогу включили опять, беспилотники вновь появились в соседнем регионе – на Полтавщине.
Отбой на Харьковщине (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громады) прозвучал в 06:46.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".