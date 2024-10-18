Плохо себя чувствовал: харьковчанин проигнорировал повестку и получил приговор
Фото: Getty Images
48-летний житель Харькова не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе прошлого года мужчину сочли годным к прохождению военной службы.
«После получения боевой повестки в определенное время в районный ТЦК и СП не появился. Уважительных причин для этого у мужчины не было и он был должным образом уведомлен о последствиях отказа», – отметили правоохранители.
В суде фигурант свою вину признал частично и заявил, что не явился за повесткой, поскольку плохо себя чувствовал.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: игнор, мобилизация, повестка, приговор, прокуратура, тцк, харькорвчанин;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний житель Харькова не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.".