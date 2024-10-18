Плохо себя чувствовал: харьковчанин проигнорировал повестку и получил приговор

48-летний житель Харькова не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе прошлого года мужчину сочли годным к прохождению военной службы.

«После получения боевой повестки в определенное время в районный ТЦК и СП не появился. Уважительных причин для этого у мужчины не было и он был должным образом уведомлен о последствиях отказа», – отметили правоохранители.

В суде фигурант свою вину признал частично и заявил, что не явился за повесткой, поскольку плохо себя чувствовал.