«Погано себе почував»: харків’янин проігнорував повістку й отримав вирок
48-річний мешканець Харкова не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.
За даними Харківської обласної прокуратури, у січні торік чоловіка визнали придатним до проходження військової служби.
«Після отримання бойової повістки у визначений час до районного ТЦК та СП не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови», – зазначили правоохоронці.
У суді фігурант свою вину визнав частково і заявив, що не з’явився за повісткою, оскільки погано себе почував.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: игнор, мобілізація, повестка, приговор, прокуратура, тцк, харькорвчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний мешканець Харкова не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.".