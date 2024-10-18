«Погано себе почував»: харків’янин проігнорував повістку й отримав вирок

48-річний мешканець Харкова не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні торік чоловіка визнали придатним до проходження військової служби.

«Після отримання бойової повістки у визначений час до районного ТЦК та СП не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови», – зазначили правоохоронці.

У суді фігурант свою вину визнав частково і заявив, що не з’явився за повісткою, оскільки погано себе почував.