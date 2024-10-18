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«Погано себе почував»: харків’янин проігнорував повістку й отримав вирок

Суспільство 13:41   18.10.2024
Вікторія Яковенко
«Погано себе почував»: харків’янин проігнорував повістку й отримав вирок

48-річний мешканець Харкова не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні торік чоловіка визнали придатним до проходження військової служби.

«Після отримання бойової повістки у визначений час до районного ТЦК та СП не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови», – зазначили правоохоронці.

У суді фігурант свою вину визнав частково і заявив, що не з’явився за повісткою, оскільки погано себе почував.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний мешканець Харкова не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.".