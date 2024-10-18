Полутонный КАБ уничтожили защитники под Харьковом (видео)

Корректируемая авиабомба калибром 500 килограммов, которую российская авиация недавно сбросила на село Липцы Харьковского района, не сдетонировала.

В случае взрыва обломки могли бы разлететься более чем на километр, а это опасность для сотен людей, отметили в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».

Транспортировать бомбу для уничтожения было невозможно. Саперы бригады убедились, что в радиусе поражения отсутствуют люди, и провели контролируемый подрыв КАБа на месте.

Видео: «Хартия»/Telegram