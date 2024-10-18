Полутонный КАБ уничтожили защитники под Харьковом (видео)
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Корректируемая авиабомба калибром 500 килограммов, которую российская авиация недавно сбросила на село Липцы Харьковского района, не сдетонировала.
В случае взрыва обломки могли бы разлететься более чем на километр, а это опасность для сотен людей, отметили в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».
Транспортировать бомбу для уничтожения было невозможно. Саперы бригады убедились, что в радиусе поражения отсутствуют люди, и провели контролируемый подрыв КАБа на месте.
Видео: «Хартия»/Telegram
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, липцы, хартия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корректируемая авиабомба калибром 500 килограммов, которую российская авиация недавно сбросила на село Липцы Харьковского района, не сдетонировала.".