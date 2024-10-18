Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Полутонный КАБ уничтожили защитники под Харьковом (видео)

Происшествия 20:38   18.10.2024
Елена Нагорная
Полутонный КАБ уничтожили защитники под Харьковом (видео) Скриншот

Корректируемая авиабомба калибром 500 килограммов, которую российская авиация недавно сбросила на село Липцы Харьковского района, не сдетонировала.

В случае взрыва обломки могли бы разлететься более чем на километр, а это опасность для сотен людей, отметили в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».

Транспортировать бомбу для уничтожения было невозможно. Саперы бригады убедились, что в радиусе поражения отсутствуют люди, и провели контролируемый подрыв КАБа на месте.

Видео: «Хартия»/Telegram

Читайте также: Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
Куда дошел враг: DeepState пояснил операцию ГУР в Кругляковке на Харьковщине
Куда дошел враг: DeepState пояснил операцию ГУР в Кругляковке на Харьковщине
18.10.2024, 21:29
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
17.10.2024, 21:19
Новости Харькова — главное за 18.10: деоккупация Кругляковки, работа зоопарка
Новости Харькова — главное за 18.10: деоккупация Кругляковки, работа зоопарка
18.10.2024, 21:37
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
«Катастрофическая ситуация»: Харькову не хватает дворников, кого бронируют
«Катастрофическая ситуация»: Харькову не хватает дворников, кого бронируют
18.10.2024, 19:37

Новости по теме:

16:52
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
08:14
КАБами бил враг по Харьковщине в течение суток – последствия обстрелов
16:34
За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте
17:55
Авиация РФ сбросила КАБы на пригород Харькова: есть пострадавшие
10:47
Опубликованы фото последствий «прилета» КАБа под Харьковом вечером в пятницу

Вы читали новость: «Полутонный КАБ уничтожили защитники под Харьковом (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корректируемая авиабомба калибром 500 килограммов, которую российская авиация недавно сбросила на село Липцы Харьковского района, не сдетонировала.".