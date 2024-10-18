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Півтонний КАБ знищили захисники під Харковом (відео)

Події 20:38   18.10.2024
Олена Нагорна
Півтонний КАБ знищили захисники під Харковом (відео) Скриншот

Керована авіабомба калібром 500 кілограмів, яку російська авіація нещодавно скинула на село Липці Харківського району, не здетонувала.

У разі вибуху уламки могли б розлетітися на понад кілометр, а це небезпека для сотень людей, зазначили у 13-й бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія».

Транспортувати бомбу для знищення було неможливо. Сапери бригади переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди й провели контрольований підрив КАБу на місці.

Відео: “Хартія”/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 20:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керована авіабомба калібром 500 кілограмів, яку російська авіація нещодавно скинула на село Липці Харківського району, не здетонувала".