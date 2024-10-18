Півтонний КАБ знищили захисники під Харковом (відео)

Керована авіабомба калібром 500 кілограмів, яку російська авіація нещодавно скинула на село Липці Харківського району, не здетонувала.

У разі вибуху уламки могли б розлетітися на понад кілометр, а це небезпека для сотень людей, зазначили у 13-й бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія».

Транспортувати бомбу для знищення було неможливо. Сапери бригади переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди й провели контрольований підрив КАБу на місці.

Відео: “Хартія”/телеграм