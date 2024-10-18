Півтонний КАБ знищили захисники під Харковом (відео)
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Керована авіабомба калібром 500 кілограмів, яку російська авіація нещодавно скинула на село Липці Харківського району, не здетонувала.
У разі вибуху уламки могли б розлетітися на понад кілометр, а це небезпека для сотень людей, зазначили у 13-й бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія».
Транспортувати бомбу для знищення було неможливо. Сапери бригади переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди й провели контрольований підрив КАБу на місці.
Відео: “Хартія”/телеграм
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, липцы, Харків, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керована авіабомба калібром 500 кілограмів, яку російська авіація нещодавно скинула на село Липці Харківського району, не здетонувала".