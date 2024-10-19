Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября

В воскресенье, 20 октября, в Харьковской области переменная облачность. Ночью в восточной половине области ожидается небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов, днем ​​– 10 – 12, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура будет составлять от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 – 3, днем ​​– 8 – 13 градусов тепла.