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Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября

Погода 20:03   19.10.2024
Виктория Яковенко
Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 20 октября, в Харьковской области переменная облачность. Ночью в восточной половине области ожидается небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов, днем ​​– 10 – 12, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура будет составлять от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 – 3, днем ​​– 8 – 13 градусов тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 20 октября, в Харьковской области переменная облачность. Ночью в восточной половине области ожидается небольшой дождь.".