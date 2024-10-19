Вночі заморозки і невеликий дощ: погода в Харкові та області на 20 жовтня

У неділю, 20 жовтня, на Харківщині мінлива хмарність. Вночі у східній половині області очікується невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів, вдень – 10 – 12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3, вдень – 8 – 13 градусів тепла.