Вночі заморозки і невеликий дощ: погода в Харкові та області на 20 жовтня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 20 жовтня, на Харківщині мінлива хмарність. Вночі у східній половині області очікується невеликий дощ.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів, вдень – 10 – 12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3, вдень – 8 – 13 градусів тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 20:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 20 жовтня, на Харківщині мінлива хмарність. Вночі у східній половині області очікується невеликий дощ.".