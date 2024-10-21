Один из КАБов взорвался в воздухе – Терехов с места «прилета» в Харькове
Накануне вечером два КАБа ударили по Киевскому и Основянскому районах. Еще один упал в лесополосе. О последствиях прилетов в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Часть Харькова осталась без электроснабжения – это три района Харькова. Уже около 02:00 все дома были с электроснабжением. Утром нам удалось возобновить движение трамваев, где были повреждения», – сказал мэр.
Харьковский городской голова уточнил, что в Киевском районе разрушены и пострадали 14 частных домов. Попадание было возле АЗС и оператор заправки был ранен.
В Основянском районе КАБ взорвался в воздухе, добавил Терехов. Здесь повреждены жилые дома, многоэтажки.
Всего в результате ударов пострадали 13 человек, в том числе 5-летний мальчик и беременная женщина, уточнил мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, КАБ, повреждены, пострадали, прилет, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером два КАБа ударили по Киевскому и Основянскому районах. Еще один упал в лесополосе. О последствиях прилетов в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".