Один из КАБов взорвался в воздухе – Терехов с места «прилета» в Харькове

Накануне вечером два КАБа ударили по Киевскому и Основянскому районах. Еще один упал в лесополосе. О последствиях прилетов в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Часть Харькова осталась без электроснабжения – это три района Харькова. Уже около 02:00 все дома были с электроснабжением. Утром нам удалось возобновить движение трамваев, где были повреждения», – сказал мэр.

Харьковский городской голова уточнил, что в Киевском районе разрушены и пострадали 14 частных домов. Попадание было возле АЗС и оператор заправки был ранен.

В Основянском районе КАБ взорвался в воздухе, добавил Терехов. Здесь повреждены жилые дома, многоэтажки.

Всего в результате ударов пострадали 13 человек, в том числе 5-летний мальчик и беременная женщина, уточнил мэр.