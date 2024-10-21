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Один из КАБов взорвался в воздухе – Терехов с места «прилета» в Харькове

Происшествия 13:46   21.10.2024
Виктория Яковенко
Один из КАБов взорвался в воздухе – Терехов с места «прилета» в Харькове скриншот

Накануне вечером два КАБа ударили по Киевскому и Основянскому районах. Еще один упал в лесополосе. О последствиях прилетов в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Часть Харькова осталась без электроснабжения – это три района Харькова. Уже около 02:00 все дома были с электроснабжением. Утром нам удалось возобновить движение трамваев, где были повреждения», – сказал мэр.

Харьковский городской голова уточнил, что в Киевском районе разрушены и пострадали 14 частных домов. Попадание было возле АЗС и оператор заправки был ранен.

В Основянском районе КАБ взорвался в воздухе, добавил Терехов. Здесь повреждены жилые дома, многоэтажки.

Всего в результате ударов пострадали 13 человек, в том числе 5-летний мальчик и беременная женщина, уточнил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером два КАБа ударили по Киевскому и Основянскому районах. Еще один упал в лесополосе. О последствиях прилетов в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".