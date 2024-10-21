Один із КАБів вибухнув у повітрі – Терехов з місця «прильоту» у Харкові

Напередодні ввечері два КАБи вдарили по Київському та Основ’янському районах. Ще один упав у лісосмузі. Про наслідки «прильотів» в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Частина Харкова залишилася без електропостачання – це три райони Харкова. Вже близько 02:00 усі будинки були з електропостачанням. Вранці нам вдалося відновити рух трамваїв, де були пошкодження», – сказав мер.

Харківський міський голова уточнив, що в Київському районі – зруйновано і постраждало 14 приватних будинків. Влучання було біля АЗС і оператор заправки був поранений.

В Основ’янському районі КАБ вибухнув у повітрі, додав Терехов. Тут пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки.

Загалом внаслідок ударів постраждали 13 людей, у тому числі 5-річний хлопчик і вагітна жінка, уточнив мер.