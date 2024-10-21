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Солнечно, днем ​​+16. Какой будет погода 22 октября в Харькове и области

Погода 20:02   21.10.2024
Оксана Якушко
Солнечно, днем ​​+16. Какой будет погода 22 октября в Харькове и области В Харькове — золотая осень. Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 22 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер северо-западный↘️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем ​​11 — 16°.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер северо-западный↘️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем ​​14 — 16°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".