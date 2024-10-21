Солнечно, днем +16. Какой будет погода 22 октября в Харькове и области
В Харькове — золотая осень. Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 22 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков.
Ветер северо-западный↘️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем 11 — 16°.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер северо-западный↘️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем 14 — 16°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 20:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".