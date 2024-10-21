Сонячно, вдень +16. Якою буде погода 22 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 22 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів☀️.
Вітер північно – західний↘️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 11 – 16°.
По місту: Без опадів☀️.
Вітер північно – західний↘️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла, вдень 14 – 16°.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 20:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".