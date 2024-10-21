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Зачем РФ маскирует дроны под уток – Федоренко из «Ахиллеса» о хитростях врага

Украина 10:51   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Зачем РФ маскирует дроны под уток – Федоренко из «Ахиллеса» о хитростях врага Скриншот

В эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о тактике врага, а также – об увеличении количества дронов у СОУ.

Отвечая на вопрос ведущей о том, действительно ли на военных заводах в России оккупанты «маскируют» дроны, Федоренко подтвердил эту информацию. Также он объяснил, зачем это нужно врагу.

«Если говорить об уловках от противника, они стараются действительно, как FPV-дроны, так и другие средства БПЛА маскировать под какие-то вещи, не похожие на дроны. Почему это важно – потому что на них не обращают внимания и потенциально, проходя мимо или задев, можно взорваться. Он намеренно запускает их на наши территории, рассчитывая на то, что к ним подойдет представитель СОУ, возьмет в руки, после чего могут произойти взрывы. Так вот, противопехотное минирование противник маскирует во все что угодно», – уточнил Федоренко.

Также командир батальона отметил, что на некоторых участках преимущество в количестве и качестве дронов – теперь у ВСУ.

«Дронов в Силах обороны, объективно, стало больше за счет государственных программ, которые масштабировались, и за счет постоянной поддержки украинской нации. Что касается качества – государственные закупки стали поставлять дроны, которые по своим комплектующим стали намного качественнее. Я не могу сказать, что все идеально. Нет, к сожалению, много проблемных вопросов, которые приходится решать на поле боя в мастерских, которые организованы на базах подразделений, но, в целом, тенденции ведут к тому, что качество улучшилось. Если еще год назад противник имел преимущество, например, в FPV-дронах 1:7, то сегодня это – 1:1. Где-то мы превосходим врага более, чем существенно», – добавил Федоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 10:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о тактике врага, а также – об увеличении количества дронов у СОУ.".