В ISW опровергли оккупацию части Кругляковки. Подробности наступления РФ
В утренней сводке 21 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – есть ли успехи врага в области.
На севере Харьковщины ситуация остается без изменений – россияне безуспешно штурмуют украинские позиции около Волчанска и Старицы, отмечают аналитики.
По данным российских источников, ВС РФ оккупировали как минимум половину Кругляковки, однако пока что в ISW не нашли этому доказательств.
«Российские источники утверждали, что 19 октября российские войска совершили три отдельных механизированных штурма неопределенного эшелона около Кругляковки. Российские войска вели наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска возле Кучеровки; северо-западнее Сватового возле Новоосинового, Лозовой, Колесниковки, Кругляковки, Степной Новоселовки», – отметили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 10:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 21 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – есть ли успехи врага в области.".