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В ISW опровергли оккупацию части Кругляковки. Подробности наступления РФ

Украина 10:06   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW опровергли оккупацию части Кругляковки. Подробности наступления РФ

В утренней сводке 21 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – есть ли успехи врага в области.

На севере Харьковщины ситуация остается без изменений – россияне безуспешно штурмуют украинские позиции около Волчанска и Старицы, отмечают аналитики.

По данным российских источников, ВС РФ оккупировали как минимум половину Кругляковки, однако пока что в ISW не нашли этому доказательств.

«Российские источники утверждали, что 19 октября российские войска совершили три отдельных механизированных штурма неопределенного эшелона около Кругляковки. Российские войска вели наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска возле Кучеровки; северо-западнее Сватового возле Новоосинового, Лозовой, Колесниковки, Кругляковки, Степной Новоселовки», – отметили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 10:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 21 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – есть ли успехи врага в области.".