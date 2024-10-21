В ISW опровергли оккупацию части Кругляковки. Подробности наступления РФ

В утренней сводке 21 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – есть ли успехи врага в области.

На севере Харьковщины ситуация остается без изменений – россияне безуспешно штурмуют украинские позиции около Волчанска и Старицы, отмечают аналитики.

По данным российских источников, ВС РФ оккупировали как минимум половину Кругляковки, однако пока что в ISW не нашли этому доказательств.

«Российские источники утверждали, что 19 октября российские войска совершили три отдельных механизированных штурма неопределенного эшелона около Кругляковки. Российские войска вели наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска возле Кучеровки; северо-западнее Сватового возле Новоосинового, Лозовой, Колесниковки, Кругляковки, Степной Новоселовки», – отметили в Институте изучения войны.