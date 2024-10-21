В ISW спростували окупацію частини Кругляківки. Подробиці наступу РФ
У ранковому зведенні 21 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про спроби РФ наступати на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – чи є успіхи ворога в області.
На півночі Харківщини ситуація залишається без змін – росіяни марно штурмували українські позиції біля Вовчанська та Стариці, зазначають аналітики.
За даними російських джерел, ЗС РФ окупували щонайменше половину Кругляківки, проте поки що в ISW не знайшли цьому доказів.
“Російські джерела стверджували, що 19 жовтня російські війська здійснили три окремі механізовані штурми невизначеного ешелону поблизу Кругляківки. Російські війська вели наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на схід від Куп’янська біля Кучерівки; на північний захід від Сватового біля Новоосинового, Лозової, Колісниківки, Кругляківки, Степової Новоселівки”, – повідомили в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 10:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 21 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про спроби РФ наступати на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – чи є успіхи ворога в області.".