Навіщо РФ маскує дрони під качок – Федоренко з “Ахіллеса” про хитрощі ворога
В етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко розповів про тактику ворога, а також – про збільшення кількості дронів у СОУ.
Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи справді на військових заводах у Росії окупанти “маскують” дрони, Федоренко підтвердив цю інформацію. Також він пояснив, навіщо це потрібно ворогові.
“Якщо казати про хитрощі від противника, вони намагаються дійсно, як FPV-дрони, так і інші засоби БПЛА маскувати під якісь речі, що не схожі на дрони. Чому це важливо, тому що на них не звертають уваги і потенційно, проходячи повз або зачепивши, можна підірватися. Він навмисно запускає їх на наші території, розраховуючи на те, що до них підійде представник СОУ, візьме в руки, після чого можуть відбутися вибухи. Так от, протипіхотне мінування противник маскує під усе, що завгодно”, – пояснив Федоренко.
Також командир батальйону зазначив, що на деяких ділянках перевага у кількості та якості дронів – тепер у ЗСУ.
“Дронів у Силах оборони обʼєктивно стало більше за рахунок державних програм, які масштабувалися, і за рахунок сталої підтримки української нації. Що стосується якості – державні закупівлі стали поставляти дрони, які за своїми комплектуючими стали набагато якіснішими. Я не можу сказати, що все ідеально. Ні, на жаль, є багато проблемних питань, які доводиться вирішувати на полі бою в майстернях, які організовані на базах підрозділів, але загалом тенденції ведуть до того, що якість покращилася. Якщо ще рік тому ще рік тому противник мав перевагу, наприклад, в FPV-дронах 1:7, то сьогодні це – 1:1. Десь ми переважаємо ворога більш ніж суттєво”, – додав Федоренко.
Читайте також: В ISW спростували окупацію частини Кругляківки. Подробиці наступу РФ
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: ахиллес, федоренко, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Навіщо РФ маскує дрони під качок – Федоренко з “Ахіллеса” про хитрощі ворога»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 10:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко розповів про тактику ворога, а також збільшення кількості дронів у СОУ.".