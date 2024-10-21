Навіщо РФ маскує дрони під качок – Федоренко з “Ахіллеса” про хитрощі ворога

В етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко розповів про тактику ворога, а також – про збільшення кількості дронів у СОУ.

Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи справді на військових заводах у Росії окупанти “маскують” дрони, Федоренко підтвердив цю інформацію. Також він пояснив, навіщо це потрібно ворогові.

“Якщо казати про хитрощі від противника, вони намагаються дійсно, як FPV-дрони, так і інші засоби БПЛА маскувати під якісь речі, що не схожі на дрони. Чому це важливо, тому що на них не звертають уваги і потенційно, проходячи повз або зачепивши, можна підірватися. Він навмисно запускає їх на наші території, розраховуючи на те, що до них підійде представник СОУ, візьме в руки, після чого можуть відбутися вибухи. Так от, протипіхотне мінування противник маскує під усе, що завгодно”, – пояснив Федоренко.

Також командир батальйону зазначив, що на деяких ділянках перевага у кількості та якості дронів – тепер у ЗСУ.

“Дронів у Силах оборони обʼєктивно стало більше за рахунок державних програм, які масштабувалися, і за рахунок сталої підтримки української нації. Що стосується якості – державні закупівлі стали поставляти дрони, які за своїми комплектуючими стали набагато якіснішими. Я не можу сказати, що все ідеально. Ні, на жаль, є багато проблемних питань, які доводиться вирішувати на полі бою в майстернях, які організовані на базах підрозділів, але загалом тенденції ведуть до того, що якість покращилася. Якщо ще рік тому ще рік тому противник мав перевагу, наприклад, в FPV-дронах 1:7, то сьогодні це – 1:1. Десь ми переважаємо ворога більш ніж суттєво”, – додав Федоренко.