Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
На данный момент очно в Харькове обучаются более пяти тысяч детей, рассказал мэр Игорь Терехов.
Для маленьких харьковчан под землей оборудовали учебные пространства на шести станциях метрополитена, также – построили подземную школу, напомнил Терехов.
«Кроме того, мы сегодня строим 6 подземных школ. Три из них уже надеемся скоро завершить для того, чтобы дети имели возможность учиться», – сказал мэр.
Осенние каникулы у школьников в этом году будут. Однако, по словам Терехова, школы продолжат работать.
«Дети будут тоже факультативно обучаться, чтобы наверстать пробелы, которые были. Кроме этого, мы используем эти пространства для того, чтобы дети имели возможность и общения, и факультативов, и различных кружков для того, чтобы дети учились и находились в таких безопасных местах», – объяснил городской голова.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 10:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент очно в Харькове обучаются более пяти тысяч детей, рассказал мэр Игорь Терехов.".