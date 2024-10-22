Чи будуть у школярів цьогоріч осінні канікули, розповів Терехов

Наразі очно в Харкові навчаються понад п’ять тисяч дітей, розповів мер Ігор Терехов.

Для маленьких харків’ян під землею обладнали навчальні простори на шести станціях метрополітену, також побудували підземну школу, нагадав Терехов.

“Крім того, ми сьогодні будуємо 6 підземних шкіл. Три з них вже сподіваємося незабаром завершити для того, щоб діти мали змогу навчатися”, – сказав мер.

Осінні канікули у школярів цього року будуть. Проте, за словами Терехова, школи продовжуватимуть працювати.

“Діти теж факультативно навчатимуться, щоб надолужити прогалини, які були. Крім цього, ми використовуємо ці простори для того, щоб діти мали можливість і спілкування, і факультативів, і різних гуртків для того, щоб діти навчалися і знаходилися в таких безпечних місцях” – пояснив міський голова.