Ночью 0, днем до +18: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября

В среду, 23 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков, ночью возможен слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов, днем — 15 — 17, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов, днем — 13 — 18.

Ветер северо-западный, ночью 3 — 8 м/с, днем 7 — 12 м/с.