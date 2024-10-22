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Ночью 0, днем до +18: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября

Погода 19:40   22.10.2024
Елена Нагорная
Ночью 0, днем до +18: прогноз погоды в Харькове и области на 23 октября Фото: Василий Голосный

В среду, 23 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков, ночью возможен слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов, днем — 15 — 17, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов, днем — 13 — 18.

Ветер северо-западный, ночью 3 — 8 м/с, днем 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 23 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков, ночью возможен слабый туман".