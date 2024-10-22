Вночі 0, вдень до +18: прогноз погоди в Харкові та області на 23 жовтня

У середу, 23 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів, уночі можливий слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів, вдень – 15 – 17, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів, удень – 13 – 18.

Вітер північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с.