Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

Вночі 0, вдень до +18: прогноз погоди в Харкові та області на 23 жовтня

Погода 19:40   22.10.2024
Олена Нагорна
Вночі 0, вдень до +18: прогноз погоди в Харкові та області на 23 жовтня Фото: Василь Голосний

У середу, 23 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів, уночі можливий слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів, вдень – 15 – 17, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів, удень – 13 – 18.

Вітер північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

Читайте також: Зима на Харківщині потеплішала на 1,7 градуса – кліматолог

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Коли Пісочин під Харковом отримає альтернативне опалення – інформація ХОВА
Коли Пісочин під Харковом отримає альтернативне опалення – інформація ХОВА
22.10.2024, 20:34
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
22.10.2024, 08:24
У членів обласної МСЕК на Харківщині вилучили понад 650 тисяч доларів – Малюк
У членів обласної МСЕК на Харківщині вилучили понад 650 тисяч доларів – Малюк
22.10.2024, 20:03
МСЕК ліквідують в Україні до Нового року: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
МСЕК ліквідують в Україні до Нового року: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
22.10.2024, 19:19
Вибух, який чули в Харкові: під ударом була Малоданилівська громада
Вибух, який чули в Харкові: під ударом була Малоданилівська громада
22.10.2024, 18:12
«У це навіть складно повірити» – боєць 3-ї ОШБр про атаки ворога на Харківщині
«У це навіть складно повірити» – боєць 3-ї ОШБр про атаки ворога на Харківщині
22.10.2024, 18:47

Новини за темою:

17:26
Зима на Харківщині потеплішала на 1,7 градуса – кліматолог
07:54
Харківщина перетворюється на степ: що прогнозує кліматолог
20:02
Сонячно, вдень +16. Якою буде погода 22 жовтня у Харкові та області
18:23
Чи винна війна у змінах погоди на Харківщині: думка кліматолога
17:29
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 21 жовтня

Ви читали новину: «Вночі 0, вдень до +18: прогноз погоди в Харкові та області на 23 жовтня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 19:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 23 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів, уночі можливий слабкий туман".