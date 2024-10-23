Бои и обстрелы на севере Харьковщины: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте

В течение суток оккупанты пытались наступать на Харьковском направлении 5 раз. ВСУ отбили атаки россиян, однако ситуация в области остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов. Нанесли 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 384 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Потери врага за сутки: 42 убитых, 81 раненый, двое оккупантов сдались в плен. Также Сили обороны уничтожили 86 единиц вооружения и военной техники: девять артсистем, 24 авто, 4 единицы спецтехники, 45 БПЛА. Также ВС РФ лишись 72 укрытия, место для хранения БК.