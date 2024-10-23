Бої та обстріли на півночі Харківщини: ОТУВ “Харків” про ситуацію на фронті

Протягом доби окупанти намагалися наступати на Харківському напрямку 5 разів. ЗСУ відбили атаки росіян, однак ситуація в області залишається складною, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 7 КАБів. Завдали 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 384 обстріли позицій захисників України”, – написали в ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 42 вбитих, 81 поранений, двоє окупантів здалися в полон. Також Силі оборони знищили 86 одиниць озброєння та військової техніки: дев’ять артсистем, 24 авто, 4 одиниці спецтехніки, 45 БПЛА. Також ЗС РФ втратили 72 укриття, місце для зберігання БК.